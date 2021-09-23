Стал известен соперник сборной России по мини-футболу в четвертьфинале ЧМ
В Вильнюсе (Литва) завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Аргентины разгромила команду Парагвая со счетом 6:1.
В Вильнюсе (Литва) завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Аргентины разгромила команду Парагвая со счетом 6:1.
Благодаря этой победе аргентинцы вышли в четвертьфинал, где встретится со сборной России.
Встреча между россиянами и аргентинцами состоится 26 сентября, в Вильнюсе. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.