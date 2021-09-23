Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Наполи
04
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Лацио
11
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Урал
02
Футбол. Кубок России
14:15
Зенит Иж
ЦСКА
04
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
20:21 (мск), источник: Sport24

Стал известен соперник сборной России по мини-футболу в четвертьфинале ЧМ

В Вильнюсе (Литва) завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Аргентины разгромила команду Парагвая со счетом 6:1.

Наверх
Источник: amfr.ru

Благодаря этой победе аргентинцы вышли в четвертьфинал, где встретится со сборной России.

Встреча между россиянами и аргентинцами состоится 26 сентября, в Вильнюсе. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Читайте также
 Ягудин жестко поиздевался над Боней, устроившей истерику в новом реалити-шоу на ТНТ: видео
«Какая же я тварь!» Хилькевич расплакалась, подставив Ягудина в новом реалити-шоу на ТНТ: видео
Почему 34-летний Денис Глушаков заслужил вызов в сборную России
Александра Трусова снялась с произвольной программы Кубка России
«Урал» одержал первую победу под руководством Игоря Шалимова
Фетисов: Бардак, что в сборной России до сих пор нет тренера
ЦСКА победил с разницей +48 в первом матче Единой лиги ВТБ
Бразильский новичок «Зенита» рассказал о впечатлениях о России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь