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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Здесь я решаю». Кака — о молодых игроках и выходе в ¼ финала ЧМ по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана Рикардо Кака поделился эмоциями от победы над Таиландом на стадии ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Каунасе завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанской команды.

— Мы шутили, что наша команда словно машина, в которой еще не включили кнопку для мощности. Мы знали, что у нас есть такая сила, сегодня мы нажали на эту кнопку и добавили игре мощности. Включились, когда это нужно было. Да, были ошибки, но мы играли очень умно, сконцентрировано и ответственно. Когда Казахстан играет в такой манере, то сопернику становится тяжело, — сказал Кака.

— В конце матча вышли молодые игроки, как оцените их действия?

— Я всегда говорю, что следующий чемпионат мира начинается с сегодняшней игры, поэтому они должны играть, когда им предоставляется возможность — это для приобретения опыта, смены поколения, резерва. Можно много говорить, сколько им играть — больше или меньше, но здесь решаю я, могу и ошибаться. Но все это делается на благо команды. Здесь нет никаких политических моментов. Тут просто я решаю, нужно выпускать или нет.

Напомним, что в четвертьфинале Казахстан встретится с победителем пары Узбекистан — Иран, которые сыграют между собой 24 сентября.

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