В матче с 17 голами определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЧМ по футзалу
Сборная Казахстана сыграет с Ираном в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана сыграет с Ираном в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ⅛ финала Иран победил Узбекистан со счетом 9:8. При этом стоит отдать должное узбекистанцам, продемонстрировавшим неуступчивый характер и боровшимся до самого конца.
Таким образом, в четвертьфинале иранцы встретятся со сборной Казахстана, которая ранее разгромила Таиланд (7:0). Игра пройдет 27 сентября.
Также в четвертьфинале сыграют Марокко — Бразилия, Россия — Аргентина. При этом не определилась еще одна пара этой стадии, куда отберутся победили игр ⅛ финала Испания — Чехия, Португалия — Сербия.