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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

В матче с 17 голами определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЧМ по футзалу

Сборная Казахстана сыграет с Ираном в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче ⅛ финала Иран победил Узбекистан со счетом 9:8. При этом стоит отдать должное узбекистанцам, продемонстрировавшим неуступчивый характер и боровшимся до самого конца.

Таким образом, в четвертьфинале иранцы встретятся со сборной Казахстана, которая ранее разгромила Таиланд (7:0). Игра пройдет 27 сентября.

Также в четвертьфинале сыграют Марокко — Бразилия, Россия — Аргентина. При этом не определилась еще одна пара этой стадии, куда отберутся победили игр ⅛ финала Испания — Чехия, Португалия — Сербия.

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