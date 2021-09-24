В матче с 17 голами определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЧМ по футзалу

В матче ⅛ финала Иран победил Узбекистан со счетом 9:8. При этом стоит отдать должное узбекистанцам, продемонстрировавшим неуступчивый характер и боровшимся до самого конца.

Таким образом, в четвертьфинале иранцы встретятся со сборной Казахстана, которая ранее разгромила Таиланд (7:0). Игра пройдет 27 сентября.