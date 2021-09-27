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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ по мини-футболу

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram отреагировал на победу соотечественников из национальной команды по мини-футболу над Россией в ¼ финала чемпионата мира.

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Источник: Reuters

Игрок опубликовал фотографию из трансляции встречи, сопроводив ее смайликами с аплодисментами. Аргентинец также написал «Вперед!».

Источник: Instagram

Поединок между сборными России и Аргентины прошел в литовском Каунасе в воскресенье, 26 сентября. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забили мячей, а в серии пенальти были сильнее аргентинцы (5:4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Пять лет назад эти же команды встречались в финале мирового первенства, тогда также победила Аргентина. Россияне, помимо серебра ЧМ-2016, имеют в активе бронзу мундиаля 1996 года.

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