Сборная Казахстана вырвала победу у Ирана и вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу
Сборная Казахстана вышла полуфинал чемпионата мира по футзалу, который проходит в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана вышла полуфинал чемпионата мира по футзалу, который проходит в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках четвертьфинала подопечные Рикардо Кака играли с Ираном и вырвали победу со счетом 3:2.
По итогам первого тайма Казахстан уступал 0:2. Команда пропустила голы на восьмой и 15-й минутах. Отличились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаэльпур.
Но после перерыва на 25-й минуте встречи вратарь Ирана Алиреза Самими забил автогол. А на 29-й сравнял казахстанский форвард Арнольд Кнауб. А на 39-й минуте победный гол забил Тайнан.
Сборная Казахстана впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. За выход в финал она сыграет с Португалией, матч состоится 30 сентября. Другую пару полуфинала составили Бразилия и Аргентина.