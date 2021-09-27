Сборная Казахстана вырвала победу у Ирана и вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу

В рамках четвертьфинала подопечные Рикардо Кака играли с Ираном и вырвали победу со счетом 3:2.

По итогам первого тайма Казахстан уступал 0:2. Команда пропустила голы на восьмой и 15-й минутах. Отличились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаэльпур.

Но после перерыва на 25-й минуте встречи вратарь Ирана Алиреза Самими забил автогол. А на 29-й сравнял казахстанский форвард Арнольд Кнауб. А на 39-й минуте победный гол забил Тайнан.