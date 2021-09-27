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22:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана вырвала победу у Ирана и вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу

Сборная Казахстана вышла полуфинал чемпионата мира по футзалу, который проходит в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках четвертьфинала подопечные Рикардо Кака играли с Ираном и вырвали победу со счетом 3:2.

По итогам первого тайма Казахстан уступал 0:2. Команда пропустила голы на восьмой и 15-й минутах. Отличились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаэльпур.

Но после перерыва на 25-й минуте встречи вратарь Ирана Алиреза Самими забил автогол. А на 29-й сравнял казахстанский форвард Арнольд Кнауб. А на 39-й минуте победный гол забил Тайнан.

Сборная Казахстана впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. За выход в финал она сыграет с Португалией, матч состоится 30 сентября. Другую пару полуфинала составили Бразилия и Аргентина.

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