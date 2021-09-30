Сборная Казахстана проиграла Португалии в серии пенальти и сыграет за бронзу ЧМ по футзалу

Встреча ½ финала проходила в Каунасе и ее основное время завершилось со счетом 1:1.

В дополнительное время команды забили по мячу, но так и не выявили сильнейшего — 2:2.

У португальцев отличились Анилтон Сезар Пани (23-я минута) и Бруно Коэльо (49-я). У казахстанцев точными ударами отметились Даурен Нургожин (40-я) и Дуглас (42-я).

В серии пенальти удача улыбнулась португальцам.