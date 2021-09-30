Сборная Казахстана проиграла Португалии в серии пенальти и сыграет за бронзу ЧМ по футзалу
Сборная Казахстана проиграла Португалии и не смогла выйти в финал чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана проиграла Португалии и не смогла выйти в финал чемпионата мира по футзалу в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча ½ финала проходила в Каунасе и ее основное время завершилось со счетом 1:1.
В дополнительное время команды забили по мячу, но так и не выявили сильнейшего — 2:2.
У португальцев отличились Анилтон Сезар Пани (23-я минута) и Бруно Коэльо (49-я). У казахстанцев точными ударами отметились Даурен Нургожин (40-я) и Дуглас (42-я).
В серии пенальти удача улыбнулась португальцам.
Таким образом, Португалия сыграет в финале с Аргентиной, а Казахстан встретится с Бразилией в матче за третье место. Эти матчи пройдут 3 октября.