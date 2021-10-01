«Не буду говорить». Кака объяснил поражение Казахстана в полуфинале и высказался о матче за бронзу ЧМ по футзалу

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались португальцы (3:4).
— Вы знаете, это полуфинал чемпионата мира по футзалу. Он именно таким и должен быть. Обе команды хорошо играли, обе команды — молодцы. Мы проиграли по пенальти. Никогда не буду говорить, что это лотерея. Они были лучше в этом компоненте игры. Что делать? Работать дальше, чтобы когда вновь будут пенальти, мы не проиграли.
— Теперь ждет матч за третье место против Бразилии.
— Тоже сложный матч. Да, две команды с двумя разными стилями игры. Наша задача сейчас — восстановиться. Наши парни очень много сил потратили. Надо восстановиться и играть.
Добавим, что Португалия сыграет в финале с Аргентиной, а Казахстан встретится с Бразилией за третье место. Оба матча пройдут 3 октября.