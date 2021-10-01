«Не буду говорить». Кака объяснил поражение Казахстана в полуфинале и высказался о матче за бронзу ЧМ по футзалу

— Вы знаете, это полуфинал чемпионата мира по футзалу. Он именно таким и должен быть. Обе команды хорошо играли, обе команды — молодцы. Мы проиграли по пенальти. Никогда не буду говорить, что это лотерея. Они были лучше в этом компоненте игры. Что делать? Работать дальше, чтобы когда вновь будут пенальти, мы не проиграли.