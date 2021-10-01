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00:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Не буду говорить». Кака объяснил поражение Казахстана в полуфинале и высказался о матче за бронзу ЧМ по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака прокомментировал поражение от Португалии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались португальцы (3:4).

— Вы знаете, это полуфинал чемпионата мира по футзалу. Он именно таким и должен быть. Обе команды хорошо играли, обе команды — молодцы. Мы проиграли по пенальти. Никогда не буду говорить, что это лотерея. Они были лучше в этом компоненте игры. Что делать? Работать дальше, чтобы когда вновь будут пенальти, мы не проиграли.

— Теперь ждет матч за третье место против Бразилии.

— Тоже сложный матч. Да, две команды с двумя разными стилями игры. Наша задача сейчас — восстановиться. Наши парни очень много сил потратили. Надо восстановиться и играть.

Добавим, что Португалия сыграет в финале с Аргентиной, а Казахстан встретится с Бразилией за третье место. Оба матча пройдут 3 октября.

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