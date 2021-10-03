Казахстан проиграл Бразилии в матче за третье место ЧМ по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу проиграла Бразилии в матче за третье место чемпионата мира, который проходит в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу проиграла Бразилии в матче за третье место чемпионата мира, который проходит в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 4:2. Причем сборная Казахстана дважды вела в счете. В матче случилось два автогола: один забил вратарь бразильцев Гита, а второй — Тайнан. Он также стал автором втором мяча сборной Казахстана. У бразильцев также отличились Хорди Родриго, Карлос Феррао и Жефферсон Ле.
Напомним, в финале, который начнется в 23:00 по времени Нур-Султана, сыграют сборные Аргентины и Португалии.