Казахстан проиграл Бразилии в матче за третье место ЧМ по футзалу

Встреча завершилась со счетом 4:2. Причем сборная Казахстана дважды вела в счете. В матче случилось два автогола: один забил вратарь бразильцев Гита, а второй — Тайнан. Он также стал автором втором мяча сборной Казахстана. У бразильцев также отличились Хорди Родриго, Карлос Феррао и Жефферсон Ле.