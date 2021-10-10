«Кайрат» сделал камбэк с 0:2 и разгромил участника Лиги чемпионов

Причем первый тайм остался за «нефтяниками», которые усилиями Эвертона и Эрика Данило повели 2:0. Однако после перерыва «Кайрат» забил в ворота соперника шесть безответных мячей и вырвал победу. В составе алматинцев хет-трик оформил Эдсон, Ранжел сделал дубль, а еще один раз отличился Даурен Турсагулов.