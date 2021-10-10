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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сделал камбэк с 0:2 и разгромил участника Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над «Атырау» в рамках второго тура группового этапа Кубка Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Причем первый тайм остался за «нефтяниками», которые усилиями Эвертона и Эрика Данило повели 2:0. Однако после перерыва «Кайрат» забил в ворота соперника шесть безответных мячей и вырвал победу. В составе алматинцев хет-трик оформил Эдсон, Ранжел сделал дубль, а еще один раз отличился Даурен Турсагулов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Кайрат» начал защиту титула с победы. В активе «Атырау» один балл после двух проведенных матчей. Накануне «нефтяники» сыграли вничью с «Рахметом» (4:4), ведя 3:0 после первого тайма.

Добавим, что и «Кайрат», и «Атырау» представят Казахстан в футзальной Лиге чемпионов.

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