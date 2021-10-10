«Кайрат» сделал камбэк с 0:2 и разгромил участника Лиги чемпионов
Лига чемпионов: таблица и календарь
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над «Атырау» в рамках второго тура группового этапа Кубка Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над «Атырау» в рамках второго тура группового этапа Кубка Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.
Причем первый тайм остался за «нефтяниками», которые усилиями Эвертона и Эрика Данило повели 2:0. Однако после перерыва «Кайрат» забил в ворота соперника шесть безответных мячей и вырвал победу. В составе алматинцев хет-трик оформил Эдсон, Ранжел сделал дубль, а еще один раз отличился Даурен Турсагулов.
Таким образом, «Кайрат» начал защиту титула с победы. В активе «Атырау» один балл после двух проведенных матчей. Накануне «нефтяники» сыграли вничью с «Рахметом» (4:4), ведя 3:0 после первого тайма.
Добавим, что и «Кайрат», и «Атырау» представят Казахстан в футзальной Лиге чемпионов.