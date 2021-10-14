Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по футзалу
Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, в эту стадию пробились алматинский «Кайрат», «Актобе», «Атырау» и столичный «Нур-Султан».
Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, в эту стадию пробились алматинский «Кайрат», «Актобе», «Атырау» и столичный «Нур-Султан».
«Кайрат» и «Актобе» стали первыми в своих группах, а «Атырау» и «Нур-Султан» — вторыми. Также шансы на плей-офф были и у «Рахмета» из Актобе, но они уступили по дополнительным показателям «Атырау».
Таким образом, в первом полуфинале, который состоится 16 октября в 11:00 по столичному времени, сыграют «Кайрат» и «Нур-Султан», а во втором в 14:00 — «Актобе» и «Атырау».