Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.10
КАМАЗ
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
13.10
Нефтехимик
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
13.10
Ротор
Кубань
13
Футбол. Первый дивизион
13.10
Балтика
Волгарь
02
Футбол. Зарубежный
15.10
Хоффенхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
15.10
ПСЖ
Анже
Все события
Фоторепортажи
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по футзалу

Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, в эту стадию пробились алматинский «Кайрат», «Актобе», «Атырау» и столичный «Нур-Султан».

Наверх

«Кайрат» и «Актобе» стали первыми в своих группах, а «Атырау» и «Нур-Султан» — вторыми. Также шансы на плей-офф были и у «Рахмета» из Актобе, но они уступили по дополнительным показателям «Атырау».

Таким образом, в первом полуфинале, который состоится 16 октября в 11:00 по столичному времени, сыграют «Кайрат» и «Нур-Султан», а во втором в 14:00 — «Актобе» и «Атырау».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Юрий Жирков: Ветераны ЦСКА хотели меня убрать
Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России
«Зенит» победил «Баварию» в матче Евролиги
Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон (фото)
Выиграй билеты на бой Федора Емельяненко
Новый тренер «Локо» поделился эмоциями от начала работы в клубе
«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь