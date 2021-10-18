Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по Евро-2022
В нидерландском Зейсте прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором примет участие сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В нидерландском Зейсте прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором примет участие сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этот раз в турнире, который теперь проводится раз в четыре года, участие примут 16 команд вместо 12-ти. Все они были распределены по четырем корзинам посева в соответствии с рейтингом УЕФА.
Подопечные Пауло Рикардо Кака, которые на прошедшем чемпионате мира стали четвертыми, попали в первую корзину — в число сборных с наивысшим рейтингом, включая действующего чемпиона — команду Португалии.
В итоге сборная Казахстана сыграет в группе В, где ее соперниками станут Италия, Словения и Финляндия.
Напомним, Евро-2022 стартует 19 января 2022 года. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Финал же состоится 6 февраля в Амстердаме.