Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по Евро-2022

В этот раз в турнире, который теперь проводится раз в четыре года, участие примут 16 команд вместо 12-ти. Все они были распределены по четырем корзинам посева в соответствии с рейтингом УЕФА.

Подопечные Пауло Рикардо Кака, которые на прошедшем чемпионате мира стали четвертыми, попали в первую корзину — в число сборных с наивысшим рейтингом, включая действующего чемпиона — команду Португалии.

В итоге сборная Казахстана сыграет в группе В, где ее соперниками станут Италия, Словения и Финляндия.