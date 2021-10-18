«Столица» одержала 3-ю победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня минчане разгромили на паркете спорткомплекса «Уручье» земляков из «Охраны-Динамо» с результатом 9:0. По голевому дублю оформили Олег Горбенко и бразильский легионер «Столицы» Роберто Суареш Барбоза.

Ранее в центральном поединке пятого тура в Гомеле обладатель серебра прошлого первенства местный ВРЗ сыграл вничью с действующим чемпионом страны оршанским «Витэном» — 1:1. Еще один гомельский клуб БЧ разгромил в Бресте местный клуб «Первый регион» с сухим счетом 10:0. Для гомельчан это четвертая победа подряд, а для брестчан четвертое поражение в четырех проведенных встречах.

Результаты остальных игр: «Дорожник» (Минск) — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 3:3, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Борисов-900» — 4:2, «Минск» — ЦКК (Светлогорск) — 7:1.

Положение в группе лидеров: БЧ — 12 очков (4 матча), ВРЗ — 10 (4), «Витэн» — 10 (4), «Столица» — 9 (4). Внизу таблицы «Лида» и «Первый регион», у который пока нет зачетных баллов.

Лучшим снайпером сейчас является лидер атак ВРЗ Евгений Клочко, забивший 8 мячей.

Матчи следующего тура состоятся 23 и 24 октября.