Белорусы могут попасть на чемпионат Европы по мини-футболу
МИНСК, 19 окт — Sputnik. В нидерландском Зейсте прошла церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по мини-футболу (футзалу).
МИНСК, 19 окт — Sputnik. В нидерландском Зейсте прошла церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по мини-футболу (футзалу).
За право сыграть на чемпионате Европы белорусская сборная может побороться с Украиной, Португалией и хозяевами турнира в группе А. Для этого необходимо еще сыграть стыковые матчи с сербами. Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в гостях. Ответная встреча произойдет 17 ноября в Минске.
Напрямую в финал вышли победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Они разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой.
Итоги жеребьевки таковы:
Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля следующего года. Матчи группового этапа Евро-2022 пройдут в Амстердаме и Гронингене. Плей-офф примет Амстердам. Действующих чемпионом континента по мини-футболу является сборная Португалии.