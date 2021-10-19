Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Селтик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Реал
Футбол. Зарубежный
18.10
Арсенал
Кристал Пэлас
22
Футбол. Зарубежный
18.10
Эспаньол
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
18.10
Венеция
Фиорентина
10
Все события
Фоторепортажи
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
27«Спартак» — «Динамо»: четыре гола и массовая потасовка
09:47 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы могут попасть на чемпионат Европы по мини-футболу

МИНСК, 19 окт — Sputnik. В нидерландском Зейсте прошла церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по мини-футболу (футзалу).

Чемпионат Европы: таблица и календарь
Наверх

За право сыграть на чемпионате Европы белорусская сборная может побороться с Украиной, Португалией и хозяевами турнира в группе А. Для этого необходимо еще сыграть стыковые матчи с сербами. Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в гостях. Ответная встреча произойдет 17 ноября в Минске.

Сборная Беларусь лишь однажды (в 2010 году) сыграла в финальном первенстве ЧЕ по мини-футболу.

Напрямую в финал вышли победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Они разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой.

Итоги жеребьевки таковы:

  • Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия
  • Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия
  • Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия
  • Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля следующего года. Матчи группового этапа Евро-2022 пройдут в Амстердаме и Гронингене. Плей-офф примет Амстердам. Действующих чемпионом континента по мини-футболу является сборная Португалии.

Читайте также
 Как из Диснея: Кейт Миддлтон в платье принцессы сразила гостей экопремии
Лукашенко назвал дату очередной попытки революции
Возрастное ограничение 18+
Smile Like Team Spirit: когда киберспорт появится на Олимпиаде
Сборную Англии наказали из-за беспорядков на финале Евро-2020
Источник: Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ньюкасл»
«Юве» засушит игру с «Зенитом»: наши ставки в ЛЧ
Игрок НХЛ отстранен на 21 матч за подделку карты вакцинации
«Ман Сити» хочет получить от «Барселоны» за Стерлинга € 80 млн
Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» над «Торонто»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь