Белорусы могут попасть на чемпионат Европы по мини-футболу

За право сыграть на чемпионате Европы белорусская сборная может побороться с Украиной, Португалией и хозяевами турнира в группе А. Для этого необходимо еще сыграть стыковые матчи с сербами. Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в гостях. Ответная встреча произойдет 17 ноября в Минске.

Сборная Беларусь лишь однажды (в 2010 году) сыграла в финальном первенстве ЧЕ по мини-футболу.

Напрямую в финал вышли победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Они разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой.

Итоги жеребьевки таковы:

Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия

Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Казахстан, Италия, Словения, Финляндия Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия

Россия, Польша, Словакия, Хорватия Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.