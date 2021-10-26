«Витэн» уступил «Барселоне» в квалификации ЛЧ по мини-футболу
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» неудачно стартовал в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» неудачно стартовал в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в литовском Каунасе в первом поединке 3-й группы чемпионы Беларуси уступили одной из сильнейших команд мира испанской «Барселоне» со счетом 1:5. Единственный мяч в составе оршанской команды забил Руслан Лазюк, отличившийся в середине второго тайма при счете 0:4. Завтра во втором туре подопечные Алексея Попова сыграют с каунасским «Жальгирисом», который сегодня проиграл еще одному испанскому клубу «Леванте» с результатом 1:4.
Составы остальных квартетов:
1 — «Лученец» (Словакия), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Синара» (Екатеринбург, Россия).
2 — «Добовец» (Словения), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Аньер-Вильнев» (Франция), «Атырау» (Казахстан).
4 — «Пезаро» (Италия), «Пльзень» (Чехия), «Тюмень» (Россия), «Кайрат» (Алматы, Казахстан).
Из этих групп в элитный квалификационный раунд чемпионской Лиги выйдут по три лучшие команды. Матчи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря. Решающий этап — «Финал четырех» — состоится в апреле-мае 2022 года.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский «Спортинг» завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ «Барселону» со счетом 4:3. Самым титулованным клубом является испанский «Интер Мовистар», который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.