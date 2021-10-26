«Витэн» уступил «Барселоне» в квалификации ЛЧ по мини-футболу

Сегодня в литовском Каунасе в первом поединке 3-й группы чемпионы Беларуси уступили одной из сильнейших команд мира испанской «Барселоне» со счетом 1:5. Единственный мяч в составе оршанской команды забил Руслан Лазюк, отличившийся в середине второго тайма при счете 0:4. Завтра во втором туре подопечные Алексея Попова сыграют с каунасским «Жальгирисом», который сегодня проиграл еще одному испанскому клубу «Леванте» с результатом 1:4.