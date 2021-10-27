«Кайрат» не смог выиграть первый матч в футзальной Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:3. У «Кайрата» голами отметились Дуглас Жуниор (16-я минута), Альберт Акбаликов (22-я) и Алешандре Фаверо (27-я).

Следующий матч «Кайрат», который выступает в группе 4, проведет 28 октября против российской «Тюмени». Игры этой группы проходят в итальянском Римини.

Напомним, в 00:00 по времени Нур-Султана свой матч проведет вторая команда из Казахстана — «Атырау». Ее соперником будет словенский «Добовец» из Рогатеца. Матчи этой группы проходят в Словении.