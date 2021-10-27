«Витэн» сыграл вничью с «Жальгирисом» в квалификации ЛЧ по мини-футболу

Сегодня в своем втором поединке 3-й группы в литовском Каунасе чемпионы Беларуси сыграли вничью с местным «Жальгирисом» — 3:3. В первом тайме Артем Якубов вывел «Витэн» вперед, сразу после перерыва хозяева в течение двух минут забили три мяча подряд, а в конце игры Артем Рось и Евшений Перемитин дважды поразили ворота каунасского клуба.

Вчера на старте соревнований подопечные Алексея Попова уступили одной из сильнейших команд мира испанской «Барселоне» со счетом 1:5. В другом матче первого тура еще один представитель Испании «Леванте» уверенно переиграл «Жальгирис» с результатом 4:1.

Сегодня в испанском дерби «Барса» неожиданно крупно выиграла у «Леванте» — 9:2. В последнем туре 29 октября «Витэн» будет соперничать с «Леванте», а «Барселона» встретится «Жальгирисом».

Положение команд после двух игровых дней: «Барселона» — 6 очков, «Леванте» — 3, «Жальгирис» — 1, «Витэн» — 1.

Составы остальных квартетов:

1 — «Лученец» (Словакия), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Синара» (Екатеринбург, Россия).

2 — «Добовец» (Словения), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Аньер-Вильнев» (Франция), «Атырау» (Казахстан).

4 — «Пезаро» (Италия), «Пльзень» (Чехия), «Тюмень» (Россия), «Кайрат» (Алматы, Казахстан).

Из этих групп в элитный квалификационный раунд чемпионской Лиги выйдут по три лучшие команды. Матчи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря. Решающий этап — «Финал четырех» — состоится в апреле — мае 2022 года.