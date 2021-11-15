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15 ноября, источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила сербам в плей-офф ЧЕ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела поражение от сербов со счетом 1:3 в первом матче плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшняя встреча в сербском Крагуеваце прошла с преимуществом хозяев. В середине второго тайма белорусы уступали со счетом 0:3, и лишь за две минуты до окончания игры Дмитрий Лось отыграл один мяч. Ответный поединок за выход в финальную стадию чемпионата Европы состоится 17 ноября в минском дворце спорта «Уручье».

В случае успеха по сумме двух поединков белорусы попадут в предварительную группу А континентального первенства, где их соперниками будут команды Нидерландов, Украины и Португалии. Финальный турнир пройдет в Амстердаме с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная Беларуси лишь однажды выступала в финальной стадии чемпионата Европы. В 2010 году подопечные Валерия Досько в Венгрии не смогли выйти из своей предварительной группы, уступив будущему чемпиону сборной Испании и сыграв вничью с серебряным призером командой Португалии.

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