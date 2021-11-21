Казахстанец забил победный гол и вывел свой клуб в лидеры чемпионата России по футзалу
Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб забил победный гол и вывел «Динамо-Самару» в лидеры чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб забил победный гол и вывел «Динамо-Самару» в лидеры чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кнауб отличился на 44-й минуте матча, а его команда обыграла «Новую Генерацию» со счетом 4:3. Благодаря этой победе «Динамо-Самара» набрала 18 очков и вышла в лидеры российской суперлиги.
На счету казахстанца уже три гола в семи матчах.
Напомним, в начале 2021 года Кнауб подписал контракт с немецкой «Фортуной», но клуб не успел вовремя оформить документы, из-за чего переход сорвался. В итоге воспитанник карагандинского «Тулпара» с февраля выступал за «Актобе». А в октябре, после успешного выступления сборной Казахстана на чемпионате мира, он подписал контракт с «Динамо-Самарой».