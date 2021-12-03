«Это решение перевернуло ход игры». Тренер «Кайрата» разобрал ничью во втором матче элитного раунда ЛЧ по футзалу

Встреча группы А завершилась со счетом 3:3, а мини-турнир принимает город Тюмень.

— Хорошо получить игровую практику на таком уровне. Сегодня обе команды хорошо смотрелись, и они выиграли первый тайм, а мы во втором подправили тактические действия и начали лучше играть. Думаю, результат закономерный, хотя две команды претендовали на победу, — сказал Кака.

— Отдали во втором тайме мяч сопернику.

— Да, мы почувствовали, что они очень мастеровиты, подвижны. И мы не хотели давать им пространства за нашей первой линией, в принципе это получилось, мы справились и забили гол на контратаке. Думаю, это было правильное решение.

— В середине второго тайма набрали пять фолов, как это сказалось на игре?

— Сильно ничего не поменялось, потому что мы и так уже находились ниже обороны. Мы только перестали немножко контактировать. Конечно, тяжело, когда у тебя пять фолов, но я считаю, что команда справилась, она была очень дисциплинированной и верила в наше решение, которое перевернуло ход игры.

— Вчера или сегодня больше удовольствия получили от игры?

— Сегодня, потому что во втором тайме я увидел свою команду, дисциплинированную, способную сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.