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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Это решение перевернуло ход игры». Тренер «Кайрата» разобрал ничью во втором матче элитного раунда ЛЧ по футзалу

Главный тренер футзального «Кайрата» Рикардо Кака прокомментировал прошедшую игру с французским клубом «Аньер-Вильнев» в рамках элитного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча группы А завершилась со счетом 3:3, а мини-турнир принимает город Тюмень.

— Хорошо получить игровую практику на таком уровне. Сегодня обе команды хорошо смотрелись, и они выиграли первый тайм, а мы во втором подправили тактические действия и начали лучше играть. Думаю, результат закономерный, хотя две команды претендовали на победу, — сказал Кака.

— Отдали во втором тайме мяч сопернику.

— Да, мы почувствовали, что они очень мастеровиты, подвижны. И мы не хотели давать им пространства за нашей первой линией, в принципе это получилось, мы справились и забили гол на контратаке. Думаю, это было правильное решение.

— В середине второго тайма набрали пять фолов, как это сказалось на игре?

— Сильно ничего не поменялось, потому что мы и так уже находились ниже обороны. Мы только перестали немножко контактировать. Конечно, тяжело, когда у тебя пять фолов, но я считаю, что команда справилась, она была очень дисциплинированной и верила в наше решение, которое перевернуло ход игры.

— Вчера или сегодня больше удовольствия получили от игры?

— Сегодня, потому что во втором тайме я увидел свою команду, дисциплинированную, способную сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.

Напомним, что в первой игре «Кайрат» победил белорусский «ВитЭн» (3:2), а «Аньер-Вильнев» проиграл российской «Тюмени» (2:5). 5 декабря сыграют «ВитЭн» — «Аньер-Вильнев» и «Тюмень» — «Кайрат». Только победитель квартета выйдет в «Финал четырех» ЛЧ.

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