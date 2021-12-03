«Витэн» проиграл «Тюмени» в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня в своем втором поединке группы А в российской Тюмени чемпионы Беларуси проиграли местному одноименному клубу со счетом 2:3. В начале встречи оршанцы пропустили мяч, а к перерыву Максим Батурин и Юрий Рабыко вывели «Витэн» вперед — 2:1. Однако во второй половине игры белорусы, как и в первом матче, не смогли удержать победный результат, пропустив два мяча. Вчера в стартовом поединке с казахстанским «Кайратом» из Алматы команда Алексея Попова поначалу выигрывала, но сохранить победу не смогла, уступив со счетом 2:3. В составе белорусов отличились Олег Еремин и Павел Раговик. Сегодня казахстанская команда и французский «Аньер-Вильнев» из Парижа не выявили победителя — ничья 3:3. Накануне парижане уступили тюменцам с результатом 2:5.
Турнирное положение после двух игровых дней: «Тюмень» — 6 очков, «Кайрат» — 4, «Аньер-Вильнев» — 1, «Витэн» — 0.
В последний день соревнований, 5 декабря, спортсмены «Витэна» будут соперничать с клубом из французской столицы, а «Тюмень» встретится с «Кайратом».
На предыдущем этапе отбора «Витэн» занял третье место в 3-й квалификационной группе, соревнования которой проходили в литовском Каунасе. Чемпионы Беларуси сыграли вничью с местным «Жальгирисом» — 3:3 и испанским «Леванте» — 2:2, а также проиграли одной из сильнейших команд мира испанской «Барселоне» — 1:5.
Составы остальных квартетов элитного этапа квалификации:
В — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Ховокубо» (Хорн, Нидерланды), «Синара» (Екатеринбург, Россия).
С — «Пльзень» (Чехия), «Барселона» (Испания), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Добовец» (Словения).
D — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Ураган» (Ивано-Франковск, Украина), «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия), «Леванте» (Патерна, Испания).
Победители четырех квартетов попадут в решающий этап — «Финал четырех», который пройдет в апреле — мае 2022 года.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский «Спортинг» завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ «Барселону» со счетом 4:3. Самый титулованный клуб — испанский «Интер Мовистар», который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.