«Витэн» проиграл «Тюмени» в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня в своем втором поединке группы А в российской Тюмени чемпионы Беларуси проиграли местному одноименному клубу со счетом 2:3. В начале встречи оршанцы пропустили мяч, а к перерыву Максим Батурин и Юрий Рабыко вывели «Витэн» вперед — 2:1. Однако во второй половине игры белорусы, как и в первом матче, не смогли удержать победный результат, пропустив два мяча. Вчера в стартовом поединке с казахстанским «Кайратом» из Алматы команда Алексея Попова поначалу выигрывала, но сохранить победу не смогла, уступив со счетом 2:3. В составе белорусов отличились Олег Еремин и Павел Раговик. Сегодня казахстанская команда и французский «Аньер-Вильнев» из Парижа не выявили победителя — ничья 3:3. Накануне парижане уступили тюменцам с результатом 2:5.