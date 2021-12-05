Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Леванте
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Лацио
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Фрайбург
06
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Страсбур
03
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Кадис
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Метц
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Анже
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Верона
34
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сассуоло
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Уфа
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Рубин
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Эспаньол
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Ренн
05
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Арсенал Т
12
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» занял третье место в группе и остался без финальной стадии футзальной Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» проиграл российской «Тюмени» в решающем матче элитного раунда и не смог выйти в финальную стадию футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: instagram.com/afckairat

Встреча в Тюмени завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На десятой минуте счет открыл игрок сборной Казахстана Биржан Оразов. Но на 28-й и 35-й минутах бразилец Таффи оформил дубль, а третий мяч на 37-й минуте забил серб Йован Лазаревич. На 40-й минуте счет до минимума сократил еще один игрок сборной Казахстана Альберт Акбаликов.

Таким образом, «Кайрат» с четырьмя очками стал только третьим в группе. Казахстанскую команду по дополнительным показателям обошел французский «Аньер Вильнев». В финальную стадию вышла «Тюмень», которая выиграла все три матча в группе.

Напомним, в первом матче элитного раунда «Кайрат» обыграл белорусский «ВитЭн» (3:2), а во втором сыграл вничью с «Аньер Вильнев» (3:3).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь