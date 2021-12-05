«Кайрат» занял третье место в группе и остался без финальной стадии футзальной Лиги чемпионов

Встреча в Тюмени завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На десятой минуте счет открыл игрок сборной Казахстана Биржан Оразов. Но на 28-й и 35-й минутах бразилец Таффи оформил дубль, а третий мяч на 37-й минуте забил серб Йован Лазаревич. На 40-й минуте счет до минимума сократил еще один игрок сборной Казахстана Альберт Акбаликов.
Таким образом, «Кайрат» с четырьмя очками стал только третьим в группе. Казахстанскую команду по дополнительным показателям обошел французский «Аньер Вильнев». В финальную стадию вышла «Тюмень», которая выиграла все три матча в группе.
Напомним, в первом матче элитного раунда «Кайрат» обыграл белорусский «ВитЭн» (3:2), а во втором сыграл вничью с «Аньер Вильнев» (3:3).