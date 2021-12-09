Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в последнем матче 11-го тура гомельчане неожиданно крупно победили в гостях действующего чемпиона страны оршанский «Витэн» со счетом 7:3. У победителей голевой дубль оформил Максим Конов, который возглавил список лучших бомбардиров, забив 12 мячей. Спортсмены БЧ одержали девятую викторию в десяти проведенных поединках. Для оршанцев это первое поражение в нынешнем первенстве.

Результаты остальных встреч минувшего тура: БЧ (Гомель) — «Лида» — 8:2, «Борисов-900» — «Охрана-Динамо» (Минск) — 3:7, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 2:3, «Минск» — «Первый регион» (Брест) — 13:2, ЦКК (Светлогорск) — «Дорожник» (Минск) — 3:6.

Положение в лидирующей группе: БЧ — 27 очков, «Столица» — 24, ВРЗ — 23, «Витэн» — 22. Внизу таблицы «Первый регион», у которого пока нет зачетных баллов, 3 очка в активе «Лиды».

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 11 мячей.

Следующие встречи 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдут 11—13 декабря.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь