Гомельский БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в последнем матче 11-го тура гомельчане неожиданно крупно победили в гостях действующего чемпиона страны оршанский «Витэн» со счетом 7:3. У победителей голевой дубль оформил Максим Конов, который возглавил список лучших бомбардиров, забив 12 мячей. Спортсмены БЧ одержали девятую викторию в десяти проведенных поединках. Для оршанцев это первое поражение в нынешнем первенстве.