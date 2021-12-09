Гомельский БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в последнем матче 11-го тура гомельчане неожиданно крупно победили в гостях действующего чемпиона страны оршанский «Витэн» со счетом 7:3. У победителей голевой дубль оформил Максим Конов, который возглавил список лучших бомбардиров, забив 12 мячей. Спортсмены БЧ одержали девятую викторию в десяти проведенных поединках. Для оршанцев это первое поражение в нынешнем первенстве.
Результаты остальных встреч минувшего тура: БЧ (Гомель) — «Лида» — 8:2, «Борисов-900» — «Охрана-Динамо» (Минск) — 3:7, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 2:3, «Минск» — «Первый регион» (Брест) — 13:2, ЦКК (Светлогорск) — «Дорожник» (Минск) — 3:6.
Положение в лидирующей группе: БЧ — 27 очков, «Столица» — 24, ВРЗ — 23, «Витэн» — 22. Внизу таблицы «Первый регион», у которого пока нет зачетных баллов, 3 очка в активе «Лиды».
Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 11 мячей.
Следующие встречи 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдут