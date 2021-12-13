«Казахи реально играли в красивый футзал». Кака — об итогах сезона, матчах с Узбекистаном и подготовке к Евро

— Если кратко подвести итоги сезона. Три главные задачи, которые вы смогли выполнить со сборной?

— Думаю, что самое главное — это первые две задачи. Я буду говорить по факту. Мы зимой и весной играли в отборочных матчах чемпионата Европы-2022 и выиграли свою группу, набрав максимально возможные 18 очков. Причем, досрочно обеспечив выход в финальную часть. Вторую задачу, которую мы ставили перед собой, выполнили, войдя в список четырех лучших команд по итогам чемпионата мира-2021. Конечно, мы туда ехали, чтобы победить.

Все видели, мы имели шансы, играя в полуфинале против топ-команд, и уступили им только в серии пенальти. Задача выиграть турнир — это была не фантазия, а реальная цель. Шансы были, но мы не смогли выиграть чемпионат мира, однако попали в топ-4 сборных мира. Третья задача — во всем мире увидели казахстанских игроков, местных ребят, которые играли на очень высоком уровне. Мир увидел Казахстан с другой стороны. Это не только команда, которая играет с пятым полевым игроком при подключении Игиты. У нас была ротация. Казахи реально играли в красивый и хороший футзал.

— В этом году сборная Казахстана по футзалу провела 12 официальных матчей. Сколько в среднем игр за сезон должна сыграть команда в идеале?

— Это количество должно быть минимум. Мы провели только семь игр в одном месяце, но это исключительно из-за чемпионата мира. Думаю, только официальных матчей должно быть, как минимум шесть-восемь за сезон. Добавим, еще где-то шесть товарищеских матчей к этому списку.

В общем 14−15 матчей за год — это хорошо, чтобы продолжить свою работу по подготовке команд. Правда, не всегда удается собрать полный состав. В этом году мы сыграли в Минске — это единственный матч (Беларусь — Казахстан 1:6, — прим. ред.), когда сборная Казахстана играла в полную силу. Никто не был травмирован, не было игроков, пропускающих встречу из-за перебора карточек. Самые лучшие игроки были собраны в полном составе. Команда тогда показала очень красивый и качественный футзал. Были голы на любой вкус! Один из лучших матчей с тех пор, как я возглавил сборную. Еще была игра с Венгрией на выезде, но тогда не играл Оразов.

— Наша сборная сыграет два раза против сборной Узбекистана. Почему выбор пал на наших соседей? Чего ждать от этих матчей?

— Во-первых, мы выбрали Узбекистан, потому что они — наши друзья. Всегда приятно с ними играть, это люди, которые очень хотят развивать свой футзал. Сборная Узбекистана сделала большую ставку на Чемпионат мира в Литве и больше всех сыграла товарищеских матчей перед турниром.

Думаю, что сейчас сборная Узбекистана самый подходящий соперник для нас, который создаст нам достойное сопротивление. С ними будет нелегко, потому что это принципиальный матч. Многие европейские команды договариваются между собой заранее и не хотят ехать в Казахстан из-за долгих перелетов. Сборная Бразилии пригласила нас на международный турнир до старта Евро-2022. В декабре предложила сыграть и сборная Марокко, Грузия хотела провести с нами товарищеские матчи в Батуми. Но мы решили играть дома, потому что после чемпионата мира болельщики хотят увидеть свою команду вживую. Надеемся, что в матчах с Узбекистаном будет красивый праздник. Во-вторых, в этом году из-за переноса Чемпионата мира очень плотный календарь. Большая нагрузка на ребят, которые играют на два фронта — и в «Кайрате», и в сборной. Часовой пояс, длинные перелеты, постоянная смена обстановки — все это влияет на здоровье.

— Как будет проходить подготовительный процесс на Евро-2022?

— С 3 по 11 января мы проводим учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане. Дальше вылетаем в Киев, где запланированы два контрольных матча против сборной Украины. 17 января мы отправимся в Нидерланды.

— К сожалению, один из лидеров сборной Даурен Нургожин не сыграет на Евро-2022. На ЧМ-2021 против сильных соперников он часто выходил в первой пятерке. Насколько он важен команде?

— Даурен — это процессор. Это человек, который прекрасно читает игру. Я всегда говорю, что он играет с книгой в руках, потому что, он прекрасно читает игру. Нургожин — классный игрок и лидер сборной. Человек, который имеет авторитет в команде. Я ему полностью доверяю.

К сожалению, он не будет играть на Евро-2022. Мы ни в коем случае не хотели откладывать его операцию, чтобы он сумел сыграть на чемпионате. Играя через боль можно серьезно навредить здоровью. Для нас главное — его здоровье. Поэтому мы поддержали его решение провести операцию. Верю, что он сможет сыграть в следующем чемпионате.

— Как проходит восстановительный процесс у Лео? Сможет ли он набрать оптимальную форму к началу Евро-2022?

— У Лео очень непростая ситуация. 1 января будет ровно шесть месяцев, как ему была проведена операция на крестообразные связки. Сейчас не самое лучшее время для восстановления.

Для восстановления после такого рода травм нужно больше времени. Надо отдать должное Лео, он очень много работает над собой. 3 января он присоединится к команде. С его коленом будет все хорошо, но ему нужно набирать физические кондиции, это надо делать планомерно. После долгого восстановления риск повторно получить травму высок. Сложно сказать на сто процентов, но есть большая вероятность того, что он не сможет набрать оптимальные кондиции к началу Евро-2022.

— Вы часто привлекаете молодых игроков в команду. С какими сложностями сталкиваетесь в работе с ними? Ваш совет молодым игрокам?

— Самая большая сложность футзала в Казахстане — это отсутствие базы у детей. Молодые игроки должны проходить через футзальную школу. Когда ко мне приходят неготовые игроки, мы много времени тратим на работу над простыми вещами. Кандидаты должны пройти через определенную школу до прихода в сборную. Они должны получить не только технические и тактические знания, они должны понимать, как вести себя в коллективе и на поле. Сложность в том, что им приходиться объяснять не только то, как играет команда, нужно донести и то, что нужно быть частью коллектива. Но, я надеюсь, в будущем этот вопрос найдет свое решение.

— Вызов Газиза Нагашыбая в сборную — это аванс, который надо оправдать?

— Откровенно говоря, мы часто искусственно вводим молодых в состав. Но это наша философия, мы даем шанс молодым игрокам показать себя. Мы хотим, чтобы другие молодые игроки видели и понимали это. Двери сборной открыты, для всех тех, кто готов приносить пользу нам. Каждый игрок, который будет вызван в сборную, должен усердно работать и соответствовать уровню главной команды и биться за цвета Казахстана.

— Правда ли, что Вы предлагали Дмитрию Бачеку перейти в футзал?

— Правда. Когда я приехал в Казахстан, сразу начал следить за ним. Он играл большой футбол, иногда поддерживал форму на любительском уровне в Караганде. Видел несколько игр с участием Димы и связался с ним. Я его пригласил в «Кайрат», также надеялся, что он будет и в сборной. Но у него есть мечта и свои цели в жизни. Дима выбрал путь в большом футболе. У Бачека светлая голова, поэтому у него хорошо получается в футзале. Он мог бы хорошо проявить себя в футзале.

— Вы уже четыре года работаете в Казахстане. Как, на Ваш взгляд, изменился наш футзал за это время? Что скажете о нынешнем чемпионате Казахстана?

— Сменился интерес к нашей сборной. Появилось новое поколение игроков. Намного меньше разговоров, о том, что играют натурализованные бразильцы. За сборную играют все, кто себя хорошо проявляют, потому что я не смотрю на паспорт. Возрос интерес к чемпионату. К сожалению, пандемия немного притормозила развитие внутреннего турнира. Но подводить итоги за последние годы очень тяжело. Думаю, если бы не пандемия, то уровень чемпионата был бы еще выше.

— Какое впечатление оставляет дебютант турнира МФК «Рахмет»?

— Не просто так из команды «Рахмет» вызов в сборную получил один игрок, который может дебютировать за главную команду в предстоящих матчах. «Рахмет» играет в хороший и интенсивный футзал. Тренеру команды интересно развивать футзал. Он всегда на связи, и готов к новым вызовам.

Они делают свою работу хорошо. Мы же желаем им, чтобы эта работа была с большими перспективами. Для этого необходимо продолжать работу и открывать детские школы, чтобы укрепить основную команду.

— Ваш сын Антонио Энрике перешел уральский «Байтерек»? Как у него идет адаптация в Казахстане?

— Когда я разговаривал с Олегом Петровичем (тренер МФК «Байтерек», — прим. ред.), я ему сказал, что он не сформированный игрок, но молод и талантлив. Я доверял тренеру, потому что, он тот человек, который его будет учить играть футзал и воспитывать. Это тоже аванс. Он мог бы играть в других странах. Например, в России, Испании или Азербайджане, но он здесь. В Казахстане есть люди, которым я доверяю. Он не будет находиться в Казахстане только потому, что он сын Кака. Его дальнейшая карьера зависит только от него. Он хозяин своей судьбы и сам будет нести ответственность за свою карьеру. У Антонио есть хорошая школа футзала, поточу что он занимается с четырех лет. Сейчас Антонио нужно вливаться во взрослый футзал. Необходимо окрепнуть физически и брать на себя ответственность.

— Вы несколько раз говорили, что футзал — самый массовый вид спорта в Казахстане? Ваше мнение не изменилось?

— Я вижу, что везде играют футзал. Это тот вид спорта, в который любят играть в Казахстане. Всегда говорю, что необходимо смотреть любительский футзал, где есть много интересных игроков. Посмотрите, сколько людей играют в футзал днем и вечером, в будни и выходные? В стране сразу несколько любительских лиг и чемпионатов! Много интересных любительских клубов в Алматы, Нур-Султане и западных городах страны! Люди в Казахстане любят футзал. Нужно лишь поддержать эту любовь и стремления.

— Можно ли говорить, что футзал в Казахстане превращается в национальный вид спорта?

— Думаю, этому спорту еще нужно немного окрепнуть. Сборная Казахстана — это локомотив, ориентир. Если у сборной будут высокие результаты, то среди населения будет больше заинтересованности. Тогда у мысли, что футзал становится национальным видом спорта, будет фундамент. Мы идем к этому! Нужно добиваться этих достижений и улучшать результаты, продолжать подпитывать любовь к футзалу. Считаю, что в ближайшем будущем мы сможем на этот вопрос ответить уверенно.

— Вы 13—15 декабря в Нур-Султане планируете провести семинар для тренеров по футзалу. Какая программа обучения? Чему будет посвещено обучение?

— Это программа по линии УЕФА. Мы проведем национальный курс, где будут две группы по 25 человек. Нашу работу будут анализировать эксперты УЕФА и после этого на следующий год должны выдавать тренерам лицензии категории «В». Первый поток пройдет обучение со старшим тренером академии АФК «Кайрат» Семеном Палагутиным. На семинаре будут затронуты очень хорошие темы.

В обучении в основном примут участие профессиональные тренеры. Мы будем говорить о профессиональном футзале. Когда будет следующий поток, например, детские тренеры, мы изменим программу обучения. УЕФА дает нам хорошую возможность разивать свои кадры. Мы не хотим делать все для галочки, потому что настроены развивать футзал, чтобы наш семинар был максимально полезным для слушателей. Тренера должны всегда обмениваться опытом.

— У вас очень напряженный график: тренировки, игры, перелеты. Остается ли свободное время?

— Очень мало. Например, сегодня у меня тренировка. Завтра — игра. Послезавтра мы должны вылетать на сборы. Дальше — чемпионат. До этого я выступал на семинаре, который проводила Федерация футбола города Алматы. Я рассказывал о том, как футзал может помогать большому футболу. У меня в текущем месяце запланированы встречи с представителями местных исполнительных органов городах Аягоз и Семей, где хотят создать команды по футзалу. Я взялся за это, чтобы помогать и развивать футзал в Казахстане. Не только на паркете, но и за его пределами.

— Чем вы занимается в свободные время?

— Мне нравится кататься на сноуборде. Но в этом году еще не успел подняться на Шымбулак. Люблю играть теннис и футволлей. Иногда нужно отвлечься от футзала, думать о чем-то другом.

— Как часто и с кем вы играете в теннис? С кем из известных людей удалось сыграть?

— Довольно часто. В основном играю с женой или друзьями. Также довелось поиграть в теннис с президентом Казахстанской федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым. На чемпионате мира в Литве мы нашли свободное время и сыграли два раза. Было очень приятно. Жалко, что не было больше свободного времени.

— Ваш любимый теннисист?

— Роджер Федерер. Он делает все красиво и правильно. Но я левша как Рафаэль Надаль.

— Вернемся к футзалу. Что самое главное в игре?

— Скорость принятия решений.

— Индивидуальное мастерство или тактическая игра?

— Тактическая игра, которая зависит от индивидуального мастерства.

— Можно ли сказать, что в большой футбол билд-ап пришел с футзала?

— Это однозначно. В футзале игра вратарей в какой-то степени дала уверенности. Специалисты понимали, что больше не надо страховаться, нужно играть один на один или использовать свободного игрока. А это — вратарь. Поэтому эволюция игры вратарей ногами в большом футболе перешла от футзала.

— Насколько высока цена ошибки в прессинге?

— Мы можем играть без прессинга, однако наш прессинг в игре составляет на данный момент 80 процентов. Конечно, это — риск. Но, когда у тебя есть стиль игры и соответствующие игроки, цена риска того стоит. Потому что прессинг подталкивает соперника на ошибку.

— Какой путь должен выбрать Казахстан, чтобы сохранить лидерство в мировом футзале?