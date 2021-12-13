БЧ упрочил лидерство, «Столица» вышла на 2-е место в чемпионате Беларуси по мини-футболу
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня гомельчане принимали на своей площадке светлогорский ЦКК и одержали волевую викторию со счетом 4:3. По ходу игры хозяева уступали 0:2, но сумели переломить ход встречи и в итоге добились победы.
В минском дворце спорта «Уручье» спортсмены «Столицы» разгромили гродненский клуб «УВД-Динамо» с результатом 8:3.
Ранее столичный «Дорожник» у себя дома одержал волевую победу над «Борисовом-900» — 2:1. Еще за 7 минут до окончания встречи подопечные Валерия Досько уступали гостям, но потом Евгений Дунаев сократил разрыв, а на последней минуте игры Вадим Титков забил победный мяч. Спортсмены «Минска» победили земляков из «Динамо-БНТУ» с результатом 5:3. Аутсайдеры первенства вновь не порадовали своих болельщиков, потерпев домашние поражения от фаворитов. «Лида» с сухим счетом 0:6 уступила действующему чемпиону страны оршанскому «Витэну», а в Бресте местный клуб «Первый регион» проиграл гомельскому ВРЗ с результатом 1:13.
Положение в лидирующей группе: БЧ — 30 очков (11 матчей), «Столица» — 27 (10), ВРЗ — 26 (11), «Витэн» — 25 (10), «Минск» — 24 (11). Внизу таблицы «Первый регион», у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе «Лиды».
Список лучших бомбардиров возглавляет Олег Горбенко («Столица»), забивший 13 мячей.
Матчи следующего тура пройдут