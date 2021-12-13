БЧ упрочил лидерство, «Столица» вышла на 2-е место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня гомельчане принимали на своей площадке светлогорский ЦКК и одержали волевую викторию со счетом 4:3. По ходу игры хозяева уступали 0:2, но сумели переломить ход встречи и в итоге добились победы.

Ранее столичный «Дорожник» у себя дома одержал волевую победу над «Борисовом-900» — 2:1. Еще за 7 минут до окончания встречи подопечные Валерия Досько уступали гостям, но потом Евгений Дунаев сократил разрыв, а на последней минуте игры Вадим Титков забил победный мяч. Спортсмены «Минска» победили земляков из «Динамо-БНТУ» с результатом 5:3. Аутсайдеры первенства вновь не порадовали своих болельщиков, потерпев домашние поражения от фаворитов. «Лида» с сухим счетом 0:6 уступила действующему чемпиону страны оршанскому «Витэну», а в Бресте местный клуб «Первый регион» проиграл гомельскому ВРЗ с результатом 1:13.