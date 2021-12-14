Сборная Казахстана по футзалу победила Узбекистан в товарищеском матче с голом Игиты от своих ворот

Товарищеская встреча состоялась сегодня, 14 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Пауло Рикардо Кака.

Первый тайм прошел без голов. На 22-й минуте сначала Кзахстан вывел вперед Арнольд Кнауб, а вскоре в ворота гостей пробил Дуглас. На 39-й минуте Узбекистан отыграл один мяч, но уже в концовке игры Игита забил от своих ворот в пустые ворота соперника.