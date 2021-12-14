Сборная Казахстана по футзалу победила Узбекистан в товарищеском матче с голом Игиты от своих ворот
Сборная Казахстана по футзалу одержала победу в матче против команды Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу одержала победу в матче против команды Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Товарищеская встреча состоялась сегодня, 14 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Пауло Рикардо Кака.
Первый тайм прошел без голов. На 22-й минуте сначала Кзахстан вывел вперед Арнольд Кнауб, а вскоре в ворота гостей пробил Дуглас. На 39-й минуте Узбекистан отыграл один мяч, но уже в концовке игры Игита забил от своих ворот в пустые ворота соперника.
Завтра, 15 декабря, команды также в Нур-Султане проведут ответный матч.
Напомним, Евро-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.