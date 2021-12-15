Сборная Казахстана по футзалу неожиданно проиграла Узбекистану

Первый тайм закончился в пользу казахстанцев — Биржан Оразов, Альберт Акбаликов и Дуглас сделали счет разгромным — 3:0. Однако после перерыва сборная Казахстана расслабилась, а вышедший вместо Игиты Рауан Атантаев провалил свой отрезок игры, в результате чего Рикардо Кака пришлось вернуть на площадку своего звездного голкипера.
За половину тайма футболисты сборной Узбекистана смогли забить пять мячей подряд. Затем отыгрываться пришлось уже Казахстану: на 36-й минуте Арнольд Кнауб сократил разрыв в счете, но через две минуты узбеки вновь вернули себе преимущество в два мяча.
Таким образом, неожиданное поражение сборной Казахстана со счетом 4:6. Напомним, что во вчерашней первой контрольной игре казахстанская команда выиграла со счетом 3:1.
В данных матчах сборная Казахстана готовится к чемпионату Европы. Евро-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.