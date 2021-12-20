Трибуны в дыму: фанаты разожгли фаеры во время матча «Актобе» и «Кайрата»

Встреча в Актобе завершилась со счетом 6:1 в пользу алматинского клуба. Под занавес игры фанаты зажгли фаеры, после чего трибуны были окутаны дымом. А по завершении игры болельщики и вовсе оказались на площадке, чтобы сфотографироваться с игроками. При этом с трибун доносилась ненормативная лексика в адрес победителей.