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20 декабря, источник: Vesti.kz

Трибуны в дыму: фанаты разожгли фаеры во время матча «Актобе» и «Кайрата»

Первый матч между «Актобе» и «Кайратом» в чемпионате Казахстана по футзалу больше запомнился не поражением хозяев паркета, а инцидентом с пиротехникой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Актобе завершилась со счетом 6:1 в пользу алматинского клуба. Под занавес игры фанаты зажгли фаеры, после чего трибуны были окутаны дымом. А по завершении игры болельщики и вовсе оказались на площадке, чтобы сфотографироваться с игроками. При этом с трибун доносилась ненормативная лексика в адрес победителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что вторая игра команд в рамках 9−10 туров завершилась со счетом 2:2.

После десяти игр «Кайрат» с 25 очками лидирует в турнирной таблице, а «Актобе» с 14 баллами располагается на пятой строчке из девяти. При этом «красно-белые» провели на два матча меньше.

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