Скрывавшегося от полиции футболиста задержали во время матча

В 2008 году разыскиваемый был осужден по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако на оглашение приговора осужденный не явился и был объявлен в федеральный розыск.

Полиции стало известно, что разыскиваемый гражданин будет принимать участие в матче в рамках регулярного мини-футбольного чемпионата Екатеринбурга. Игрока задержали на стадионе и доставили в СИЗО.