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29 декабря, источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана за один день нашел новый клуб

Игрок сборной Казахстана по футзалу Ерсултан Сагындыков нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне защитник расторг контракт с «Байтереком». В уральский клуб он пришел в июле и в нынешнем сезоне забил два мяча в чемпионате Казахстана и один гол в розыгрыше Кубка страны. А уже сегодня, 29 декабря, «Атырау» объявил о переходе игрока.

Ранее Сагындыков выступал за рудненский «Аят», в футболке которого провел более 200 игр. За сборную Казахстана он дебютировал в 2016 году. В его активе серебро студенческого чемпионата мира в 2016 году.

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