Игрок сборной Казахстана за один день нашел новый клуб

Накануне защитник расторг контракт с «Байтереком». В уральский клуб он пришел в июле и в нынешнем сезоне забил два мяча в чемпионате Казахстана и один гол в розыгрыше Кубка страны. А уже сегодня, 29 декабря, «Атырау» объявил о переходе игрока.