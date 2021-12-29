Игрок сборной Казахстана за один день нашел новый клуб
Игрок сборной Казахстана по футзалу Ерсултан Сагындыков нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана по футзалу Ерсултан Сагындыков нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне защитник расторг контракт с «Байтереком». В уральский клуб он пришел в июле и в нынешнем сезоне забил два мяча в чемпионате Казахстана и один гол в розыгрыше Кубка страны. А уже сегодня, 29 декабря, «Атырау» объявил о переходе игрока.
Ранее Сагындыков выступал за рудненский «Аят», в футболке которого провел более 200 игр. За сборную Казахстана он дебютировал в 2016 году. В его активе серебро студенческого чемпионата мира в 2016 году.