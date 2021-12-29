«Витэн» уступил ВРЗ в матче ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу прошли первые встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу прошли первые встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В центральном поединке сегодняшнего игрового дня действующий чемпион страны оршанский «Витэн» уступил на своей площадке нынешнему обладателю кубка гомельскому ВРЗ со счетом 3:4. В ⅛ финала гомельчане одолели у себя дома финалиста прошлого кубкового розыгрыша «Столицу» — 2:1. Спортсмены «Витэна» разгромили на выезде аутсайдера национального первенства «Лиду» — 8:1.
Также сегодня гомельский БЧ победил на своей арене светлогорский ЦКК — 7:1. «Минск» у себя дома проиграл гродненскому «УВД-Динамо» — 1:2. «Борисов-900» на своей площадке одержал волевую викторию над столичным «Динамо-БНТУ» со счетом 3:2.
Ответные поединки за выход в «Финал четырех» состоятся 5 января 2022 года.
Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет
Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.