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29 декабря, источник: БЕЛТА

«Витэн» уступил ВРЗ в матче ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу прошли первые встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В центральном поединке сегодняшнего игрового дня действующий чемпион страны оршанский «Витэн» уступил на своей площадке нынешнему обладателю кубка гомельскому ВРЗ со счетом 3:4. В ⅛ финала гомельчане одолели у себя дома финалиста прошлого кубкового розыгрыша «Столицу» — 2:1. Спортсмены «Витэна» разгромили на выезде аутсайдера национального первенства «Лиду» — 8:1.

Также сегодня гомельский БЧ победил на своей арене светлогорский ЦКК — 7:1. «Минск» у себя дома проиграл гродненскому «УВД-Динамо» — 1:2. «Борисов-900» на своей площадке одержал волевую викторию над столичным «Динамо-БНТУ» со счетом 3:2.

Ответные поединки за выход в «Финал четырех» состоятся 5 января 2022 года.

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 8—9 января на площадке минского дворца спорта «Уручье». В этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.

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