Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Реал
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Сборную Казахстана лишили поддержки на Евро-2022 по футзалу

На чемпионате Европы-2022 по футзалу в Нидерландах с высокой вероятностью будет запрещен допуск зрителей на трибуны, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этом турнире должна принять участие сборная Казахстана.

Наверх

Подобное решение продиктовано высоким риском распространения «омикрон»-штамма коронавируса и локдауном в Нидерландах. Не исключено, что Евро и вовсе будет перенесен на другие даты.

Ранее по этому поводу в интервью Vesti.kz высказался директор департамента футзала Казахстанской федерации футбола (КФФ) Аскар Абильдаев, который заявил, что более точная информация о турнире может появиться к 10 января.

Проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.

В 2016 году сборная Казахстана впервые участвовала в финальной стадии чемпионата Европы и сразу же завоевала бронзовые медали. В 2018 году Казахстан снова дошел до полуфинала Евро, заняв в итоге четвертое место.

Также напомним, что в 2021 году сборная Казахстана по футзалу под руководством Пауло Рикардо Кака заняла четвертое место на чемпионате мира.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь