Один из лидеров сборной Казахстана по футзалу вернулся в строй
На ближайшем чемпионате Европы по футзалу сборной Казахстана, вероятно, сможет помочь ключевой защитник Лео, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок восстановился после тяжелой травмы.
На ближайшем чемпионате Европы по футзалу сборной Казахстана, вероятно, сможет помочь ключевой защитник Лео, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок восстановился после тяжелой травмы.
Защитник уже направляется в Нур-Султан, где пройдут подготовительные сборы команды Кака. В июне игрок порвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок, из-за этого он пропустил финальную часть чемпионата мира в Литве.
Но сейчас Лео полностью восстановился и готов к полноценной работе. УТС сборной Казахстана стартует 3 января. К сожалению, несмотря на возвращение игрока «Норильского Никеля», в составе нашей команды есть другие потери. На Евро-2022 точно не сыграет Даурен Нургожин, также есть проблемы со здоровьем у Даурена Турсагулова.
Не исключено, что в сборную будет вызван Эдсон. По информации из нескольких источников, бразильский универсал «Кайрата» получил казахстанский паспорт.
Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.