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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

Один из лидеров сборной Казахстана по футзалу вернулся в строй

На ближайшем чемпионате Европы по футзалу сборной Казахстана, вероятно, сможет помочь ключевой защитник Лео, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок восстановился после тяжелой травмы.

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Защитник уже направляется в Нур-Султан, где пройдут подготовительные сборы команды Кака. В июне игрок порвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок, из-за этого он пропустил финальную часть чемпионата мира в Литве.

Но сейчас Лео полностью восстановился и готов к полноценной работе. УТС сборной Казахстана стартует 3 января. К сожалению, несмотря на возвращение игрока «Норильского Никеля», в составе нашей команды есть другие потери. На Евро-2022 точно не сыграет Даурен Нургожин, также есть проблемы со здоровьем у Даурена Турсагулова.

Не исключено, что в сборную будет вызван Эдсон. По информации из нескольких источников, бразильский универсал «Кайрата» получил казахстанский паспорт.

Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.

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