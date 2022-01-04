Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022
Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу во главе с Рикардо Кака обнародовал состав команды из 15 игроков для участия в чемпионате Европы 2022 года. После сборов будет определена окончательная заявка из 14 игроков.
Вратари: Игита и Нарун Сериков (оба — «Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»);.
Полевые игроки: Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов и Даурен Турсагулов (все — «Кайрат»), Жомарт Токаев и Ерсултан Сагындыков (оба — «Атырау»), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Тайнан («Эль-Посо», Испания), Лео («Норильский никель», Россия) и Арнольд Кнауб («Динамо-Самара», Россия).
Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.