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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу во главе с Рикардо Кака обнародовал состав команды из 15 игроков для участия в чемпионате Европы 2022 года. После сборов будет определена окончательная заявка из 14 игроков.

Вратари: Игита и Нарун Сериков (оба — «Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»);.

Полевые игроки: Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов и Даурен Турсагулов (все — «Кайрат»), Жомарт Токаев и Ерсултан Сагындыков (оба — «Атырау»), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Тайнан («Эль-Посо», Испания), Лео («Норильский никель», Россия) и Арнольд Кнауб («Динамо-Самара», Россия).

Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.

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