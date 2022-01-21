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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России разгромила Словакию в матче чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России победила команду Словакии в первом матче чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 7:1.

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В составе сборной России отличились Артем Антошкин, который оформил хет-трик, Антон Соколов, забивший дважды, а также Робиньо и Иван Милованов, забившие по одному голу.

После первого тура сборная России лидирует в группе С. 21 января в 22:30 состоится другой матч этой группы: Польша — Хорватия.

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