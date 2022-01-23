«Витэн» и БЧ победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

Лидер нынешнего первенства гомельский БЧ уверенно переиграл на выезде минскую команду «Охрана-Динамо» с результатом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Максим Конов. Пять мячей Евгения Перемитина помогли действующему чемпиону страны оршанскому «Витэну» разгромить на своей площадке столичное «Динамо-БНТУ» со счетом 9:2. Позже «Борисов-900» примет у себя дома одного из аутсайдеров турнира «Лиду».

Вчера в центральном поединке 14-го тура вице-чемпион страны гомельский ВРЗ на своей арене одержал волевую викторию над обладателями бронзы прошлого первенства спортсменами «Столицы — 4:2. В другом субботнем матче гродненский “УВД-Динамо” в гостях взял верх над спортсменами “Минска” — 3:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ — 36 очков (13 матчей), ВРЗ — 32 (13), «Столица» — 31 (13), «Витэн» — 31 (13), «Минск» — 25 (13). Внизу таблицы брестский клуб «Первый регион», у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе «Лиды». Список лучших бомбардиров возглавляют Олег Горбенко («Столица») и Максим Конов (БЧ), забившие по 15 мячей.