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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» и БЧ победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед на старте второго круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидер нынешнего первенства гомельский БЧ уверенно переиграл на выезде минскую команду «Охрана-Динамо» с результатом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Максим Конов. Пять мячей Евгения Перемитина помогли действующему чемпиону страны оршанскому «Витэну» разгромить на своей площадке столичное «Динамо-БНТУ» со счетом 9:2. Позже «Борисов-900» примет у себя дома одного из аутсайдеров турнира «Лиду».

Вчера в центральном поединке 14-го тура вице-чемпион страны гомельский ВРЗ на своей арене одержал волевую викторию над обладателями бронзы прошлого первенства спортсменами «Столицы — 4:2. В другом субботнем матче гродненский “УВД-Динамо” в гостях взял верх над спортсменами “Минска” — 3:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ — 36 очков (13 матчей), ВРЗ — 32 (13), «Столица» — 31 (13), «Витэн» — 31 (13), «Минск» — 25 (13). Внизу таблицы брестский клуб «Первый регион», у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе «Лиды». Список лучших бомбардиров возглавляют Олег Горбенко («Столица») и Максим Конов (БЧ), забившие по 15 мячей.

Встречи 15-го тура пройдут в следующий уик-энд. Главным станет поединок «Столицы» и «Витэна», который состоится 29 января в минском дворце спорта «Уручье».

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