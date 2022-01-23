«Кайрат» нашел замену лидеру сборной Казахстана по футзалу

Алматинский клуб близок к подписанию контракта с Санзом, который может стать заменой защитнику Дугласу, который намерен уйти в аренду в российскую команду КПРФ.

Ранее Санз выступал за клубы из Венесуэлы, Перу, Эквадора, а в Европе пробовал свои силы в чемпионатах Италии и Хорватии. Возможно, игрок попал в селекционный список «Кайрата» после игры на чемпионате мира 2021 года в Литве. Тогда сборная Венесуэлы, за которую выступает Санз, оказалась в одной группе со сборной Казахстана, очный матч между командами завершился вничью — 1:1.