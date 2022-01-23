«Кайрат» нашел замену лидеру сборной Казахстана по футзалу
АФК «Кайрат» в зимнее трансферное окно может усилиться игроком сборной Венесуэлы Карлосом Санзом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
АФК «Кайрат» в зимнее трансферное окно может усилиться игроком сборной Венесуэлы Карлосом Санзом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский клуб близок к подписанию контракта с Санзом, который может стать заменой защитнику Дугласу, который намерен уйти в аренду в российскую команду КПРФ.
Ранее Санз выступал за клубы из Венесуэлы, Перу, Эквадора, а в Европе пробовал свои силы в чемпионатах Италии и Хорватии. Возможно, игрок попал в селекционный список «Кайрата» после игры на чемпионате мира 2021 года в Литве. Тогда сборная Венесуэлы, за которую выступает Санз, оказалась в одной группе со сборной Казахстана, очный матч между командами завершился вничью — 1:1.
Примечательно, что на официальный аккаунт Санза в Instagram уже подписан главный тренер «Кайрата» Пауло Рикардо Кака. C высокой вероятностью игрок прибудет в расположение алматинского клуба уже в январе.