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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один игрок сборной Казахстана пропустит матч Евро-2022. Известна причина

Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов пропустит матч Евро-2022 из-за положительного теста на COVID-19, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Для возвращения в команду он должен будет сдать отрицательный тест, как это было ранее.

«Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Финляндией на чемпионате Европы-2022, — информирует пресс-служба национальной команды. — Он, как и остальные игроки команды, в воскресенье сдал отрицательный тест, но тест в день матча выявил положительный результат».

Также эту игру пропустит форвард национальной команды Альберт Акбаликов, получивший красную карточку в первом туре Евро-2022.

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