Еще один игрок сборной Казахстана пропустит матч Евро-2022. Известна причина

Для возвращения в команду он должен будет сдать отрицательный тест, как это было ранее.

«Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Финляндией на чемпионате Европы-2022, — информирует пресс-служба национальной команды. — Он, как и остальные игроки команды, в воскресенье сдал отрицательный тест, но тест в день матча выявил положительный результат».