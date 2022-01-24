Еще один игрок сборной Казахстана пропустит матч Евро-2022. Известна причина
Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов пропустит матч Евро-2022 из-за положительного теста на COVID-19, передает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов пропустит матч Евро-2022 из-за положительного теста на COVID-19, передает корреспондент Vesti.kz.
Для возвращения в команду он должен будет сдать отрицательный тест, как это было ранее.
«Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Финляндией на чемпионате Европы-2022, — информирует пресс-служба национальной команды. — Он, как и остальные игроки команды, в воскресенье сдал отрицательный тест, но тест в день матча выявил положительный результат».
Также эту игру пропустит форвард национальной команды Альберт Акбаликов, получивший красную карточку в первом туре Евро-2022.