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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан борется с Россией, или как изменился рейтинг УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу осталась в четверке лидеров по версии УЕФА после обновления рейтинга, передает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Пауло Рикардо Кака опустились на четвертое место, пропустив вперед сборную Россию. На пятое место поднялась команда Хорватия, обойдя две команды, а девятое на восьмое место сменила Словения. Финляндия, еще один соперник Казахстана по Евро-2022, поднялась с 15-го на 14-е место.

Рейтинг УЕФА по футзалу (23 января)

  • 1. Испания — 2504,962
  • 2. Португалия — 2485,706
  • 3. Россия — 2472,920
  • 4. Казахстан — 2327,358
  • 5. Хорватия — 2090,323
  • 6. Сербия — 1912,714
  • 7. Италия — 1909,031
  • 8. Словения — 1899,817
  • 9. Азербайджан — 1899,413
  • 10. Чехия — 1887,535
  • …14. Финляндия — 1775, 583.

Ранее был назван победитель матча второго тура Евро-2022 между Казахстаном и Финляндии. Матч пройдет в ночь с 24 на 25 января.

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