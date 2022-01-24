Казахстан борется с Россией, или как изменился рейтинг УЕФА

Подопечные Пауло Рикардо Кака опустились на четвертое место, пропустив вперед сборную Россию. На пятое место поднялась команда Хорватия, обойдя две команды, а девятое на восьмое место сменила Словения. Финляндия, еще один соперник Казахстана по Евро-2022, поднялась с 15-го на 14-е место.