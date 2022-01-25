Два игрока сборной Казахстана не сыграют с Италией на Евро-2022. Известны подробности

Решающий матч группового раунда состоится 28 января, а после двух матчей казахстанцы набрали четыре очка.

"По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА игрок сборной Казахстана Альберт Акбаликов дисквалифицирован на два матча за красную карточку в игре со Словенией. Нападающий уже пропустил матч против Финляндии и теперь не сыграет с Италией.