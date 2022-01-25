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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России крупно обыграла Хорватию на чемпионате Европы по мини-футболу и вышла в плей-офф

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная России победила команду Хорватии (4:0).

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Дубль в составе победителей сделал Артем Антошкин. Также отличились Паулиньо и Иван Чишкала.

Россия набрала шесть очков и лидирует в группе С. Команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. У Хорватии три очка и вторая позиция. В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшей 29 января. Соперник россиян по ¼ финала станет известен позднее.

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