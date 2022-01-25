Сборная России крупно обыграла Хорватию на чемпионате Европы по мини-футболу и вышла в плей-офф

Россия набрала шесть очков и лидирует в группе С. Команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. У Хорватии три очка и вторая позиция. В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшей 29 января. Соперник россиян по ¼ финала станет известен позднее.