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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы должны быть к этому готовы». Кака — о решающем матче на Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака поделился ожиданиями от решающего матча с Италией на групповом этапе Евро-2022 в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/kazfutsal/

Встреча квартета В пройдет 28 января в Гронингене и начнется в 22:30 по казахстанскому времени.

«Жду от итальянцев хорошей игры, они точно будут рисковать. В концовках обоих стартовых матчей сборная Италии меняла вратаря на пятого полевого игрока при ничейном счете. Очевидно, ничьи их не устраивали. Теперь же у соперника не осталось других вариантов, кроме как побеждать. Мы должны быть к этому готовы», — приводит его слова сайт УЕФА.

Отметим, что Казахстан с 4 очками лидирует в группе, подопечным Кака хватит и ничьей для попадания в плей-офф, их устроит даже поражение, если Словения не обыграет в параллельном матче Финляндию. Сборной Италии, у которой 2 очка, нужно обязательно побеждать.

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