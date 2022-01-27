«Мы должны быть к этому готовы». Кака — о решающем матче на Евро-2022 по футзалу

Встреча квартета В пройдет 28 января в Гронингене и начнется в 22:30 по казахстанскому времени.

«Жду от итальянцев хорошей игры, они точно будут рисковать. В концовках обоих стартовых матчей сборная Италии меняла вратаря на пятого полевого игрока при ничейном счете. Очевидно, ничьи их не устраивали. Теперь же у соперника не осталось других вариантов, кроме как побеждать. Мы должны быть к этому готовы», — приводит его слова сайт УЕФА.