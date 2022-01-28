Сборная Казахстана в третий раз в истории вышла в плей-офф Евро по футзалу

Встреча группы В прошла в Гронингене и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанской команды.

Ну обо всем по порядку.

Игита в начале матча подключился к атаке и потерял мяч, но благо итальянцы простили его за такую оплошность. Позже Игита реабилитировался, не дав сопернику забить из убойной позиции.

А на 6-й минуте казахстанцы открыли счет — Биржан Оразов материализовал в гол передачу Дугласа Жуниора. Спустя три минуты Азат Валиуллин закрепил преимущество команды, у дальней штанги замкнув прострел Эдсона. Буквально тут же казахстанцы могли довести счет до крупного, но Арнольд Кнауб из выгодной позиции не попал по воротам. И, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе.

Так, на 13-й минуте Дуглас Николоди один мяч отыграл. Но перед этим у судей был повод назначить пенальти в ворота итальянцев за игру рукой Кайнана, увы, свисток промолчал, тем самым вызвав негодование у казахстанской стороны и главного тренера Пауло Рикардо Кака.

После перерыва итальянцы прижали наших игроков к воротам, но подопечные Кака действовали самоотверженно. При этом Оразов на 30-й минуте оформил дубль в ходе разящей контратаки, а на 38-й уже отличился Дуглас Жуниор.

Благодаря этому успеху сборная Казахстана набрала семь очков и стала победителем своей группы, тогда как Италия с двумя набранными баллами покидает континентальный турнир.

В четвертьфинале, 31 января, казахстанцы сыграют со второй командой квартета А.

В плей-офф также вышла Финляндия, которая в параллельном матче оказалась сильнее Словении (2:1).