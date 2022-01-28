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28 января, источник: Vesti.kz

Игита высказался о победе сборной Казахстана над Италией и потерях в составе

Лидер сборной Казахстана по футзалу Игита поделился своими впечатлениями после победы в заключительном матче группового этапа Евро-2022 против Италии. В частности, вратарь рассказал, почему было важно выйти в плей-офф с первого места и как он воспринимает очередные кадровые проблемы в команде.

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Источник: uefa.com

"Думаю, это был красивый футзальный матч против итальянской команды, которая стремилась исправить свои недавние неудачи. Мы растем как команда с каждым матчем, и в этой игре это еще раз продемонстрировали. Это был финал для обеих команд, и мы полностью заслужили победу.

Мы устали, так как это был очень сложный матч, но теперь мы можем отдохнуть и посмотреть, с кем сыграем в четвертьфинале. Было важно занять первое место в нашей группе, чтобы избежать Португалии в следующем раунде. Мы не сможем рассчитывать на Тайнана и Эдсона в четвертьфинале, нам придется адаптироваться, но я уверен, что мы по-прежнему будем на высоте", — заявил капитан сборной Казахстана в интервью Uefa.com.

Напомним, благодаря победе над Италией сборная Казахстана набрала семь очков и стала победителем своей группы. В четвертьфинале, 31 января, казахстанцы сыграют со второй командой квартета А.

Также добавим, что сборная Казахстана в третий раз подряд вышла в плей-офф чемпионата Европы, на двух предыдущих турнирах наша команда добивалась следующих результатов: в 2016-м году — третье место, в 2018-м — четвертое место.

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