Игита высказался о победе сборной Казахстана над Италией и потерях в составе

"Думаю, это был красивый футзальный матч против итальянской команды, которая стремилась исправить свои недавние неудачи. Мы растем как команда с каждым матчем, и в этой игре это еще раз продемонстрировали. Это был финал для обеих команд, и мы полностью заслужили победу.

Мы устали, так как это был очень сложный матч, но теперь мы можем отдохнуть и посмотреть, с кем сыграем в четвертьфинале. Было важно занять первое место в нашей группе, чтобы избежать Португалии в следующем раунде. Мы не сможем рассчитывать на Тайнана и Эдсона в четвертьфинале, нам придется адаптироваться, но я уверен, что мы по-прежнему будем на высоте", — заявил капитан сборной Казахстана в интервью Uefa.com.

Напомним, благодаря победе над Италией сборная Казахстана набрала семь очков и стала победителем своей группы. В четвертьфинале, 31 января, казахстанцы сыграют со второй командой квартета А.