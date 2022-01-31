Определился первый полуфиналист Евро-2022 по футзалу

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу Португалии, действующего чемпиона Европы.

У победителей дубль оформил Афонсу Жезуш (4-я минута, 15-я), а также отличился Мигел Анжелу (30-я). У проигравших точными ударами отметились Мийка Хосио (10-я) и Пану Аутио (27-я). При этом нужно отдать должное финнам, они бились до конца и вполне могли преподнести громкую сенсацию на континентальном турнире.