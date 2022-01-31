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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Определился первый полуфиналист Евро-2022 по футзалу

На Евро-2022 по футзалу в Нидерландах состоялся первый четвертьфинальный матч, в котором встречались Португалия и Финляндия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: uefa.com

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу Португалии, действующего чемпиона Европы.

У победителей дубль оформил Афонсу Жезуш (4-я минута, 15-я), а также отличился Мигел Анжелу (30-я). У проигравших точными ударами отметились Мийка Хосио (10-я) и Пану Аутио (27-я). При этом нужно отдать должное финнам, они бились до конца и вполне могли преподнести громкую сенсацию на континентальном турнире.

В полуфинале, 4 февраля, Португалия встретится с победителем пары Испания — Словакия.

Напомним, Финляндия проиграла Казахстану на групповом этапе со счетом 2:6.

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