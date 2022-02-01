Казахстан едва не сделал камбэк с 0:3, но остался без полуфинала Евро-2022 по футзалу

Первый тайм остался за соперниками. Счет в матче на 14-й минуте открыл Петр Шотурма, реализовав пенальти.

После перерыва украинцы забили еще дважды. Сначала на 24-й минуте Игорь Корсун удвоил преимущество команды, а спустя пять минут Михаил Зварич довел счет до разгромного, поразив пустые ворота.

На 33-й минуте Казахстан усилиями Дугласа один мяч отыграл. За две минуты до завершения основного времени команда Как сократила отставание до минимума — отличился Биржан Оразов. Однако после этого украинцы воспользовались ошибками соперника и за 30 секунд забили в пустые ворота.

Но точку в матче поставил все тот же Оразов, отличившийся за 44 секунды до сирены и установил окончательный счет — 3:5 в пользу Украины.