Россия сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:1 (0:0). У россиян отличились Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28, 40). У команды Грузии мяч забил Бруно Петри (24).

В полуфинале россияне встретятся со сборной Украины, матч пройдет 4 февраля. Ранее в полуфинал также вышла сборная Португалии. В еще одной встрече ¼ финала во вторник сыграют команды Испании и Словакии.

Финал и матч за третье место пройдут 6 февраля. Действующим чемпионом является команда Португалии, второе место заняли испанцы, а россияне стали бронзовыми призерами.