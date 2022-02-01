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21:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по мини-футболу переиграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:1 (0:0). У россиян отличились Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28, 40). У команды Грузии мяч забил Бруно Петри (24).

В полуфинале россияне встретятся со сборной Украины, матч пройдет 4 февраля. Ранее в полуфинал также вышла сборная Португалии. В еще одной встрече ¼ финала во вторник сыграют команды Испании и Словакии.

Финал и матч за третье место пройдут 6 февраля. Действующим чемпионом является команда Португалии, второе место заняли испанцы, а россияне стали бронзовыми призерами.

Российская команда наряду со сборными Испании, Португалии и Италии является одной из четырех сборных, побеждавших на чемпионате Европы (в 1999 году).

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