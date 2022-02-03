«Порвать оккупантов!» Что говорят и пишут на Украине перед матчем против сборной России в полуфинале Евро
Болельщики не скрывают своих эмоций.
Болельщики не скрывают своих эмоций.
Уже завтра более чем 20-летнему ожиданию наступит конец — Украина и Россия сыграют в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Последний раз футбольные сборные наших стран встречались еще в 1999-м: тогда обе команды боролись за попадание на Евро-2000. Благодаря ошибке Филимонова Украина выбила сборную России Олега Романцева и забрала путевку в стыки, в которых проиграла Словении.
Теперь у России, которую последние годы разводили с Украиной почти во всех турнирах в связи с политическими событиями, появилась возможность взять реванш. Естественно, отношение к грядущей игре принципиально и для украинцев, которые пробились в полуфинал впервые за 17 лет.
«Я горжусь нашей командой, которая принесла победу Украине [в матче ¼ финала против сборной Казахстана]. Своей самоотдачей она ее заслужила. И мы не собираемся на этом останавливаться», — поделился ожиданиями от полуфинала главный тренер сборной Украины Александр Косенко для УАФ.
Комментарии на сайте football.ua подчеркивают важность игры для обычных болельщиков. Юзер с ником biord77 прокомментировал слова тренера: «Чувак! Да если ты пройдешь полуфинал — тебе дадут [орден] Героя Украины!!!».
Известный своими яркими политическими выступлениями экс-глава Комитета сборных УАФ и заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич не смог не сказать про «агрессивного соседа» и напомнил о наличии натурализованных бразильцев в составе России:
«Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке. Чувствуется, что в сборной Украины — отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна — командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы», — сказал бывший тренер в интервью украинскому «Meta-ratings».
«Неспортивное напряжение будет, однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Даже если все пройдет без каких-либо скандалов, я сомневаюсь, что что-то [в отношениях обеих стран] может улучшиться. За кого буду болеть? Конечно, за сборную Украины, тут даже не обсуждается», — сказал экс-футболист «Meta».
Этой темы коснулся и экс-глава АФУ, бывший тренер сборной Украины по футзалу Геннадий Лисенчук, отметивший, что сборная Украины сознательно не пошла по тому же пути, что и Россия:
«В свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться я побед своими силами. И оказался прав», — сказал Лисенчук в интервью football.ua.
Хотя материал на том же сайте отмечает — бразильцы в сборной России больше не играют той роли, что прежде:
«Время, когда Робиньо и Лима делали всю погоду в сборной России подошло к концу. Российские исполнители вышли на довольно высокий уровень, а потому вряд ли стоит опасаться только натурализованных игроков. Лима уже успел получить травму в первом матче и отправился домой, тогда как Робиньо в нескольких матчах выглядел тем звеном, на которое нужно давить, и тогда можно рассчитывать на ошибку.
Нужно понимать, что у России очень опытный состав. Робиньо — 39, Паулиньо — 36, Нандо — 34. Капитану команды Абрамову — 31. У него, кстати, пока что получается далеко не все. Надеемся, что он не найдет свою игру во встрече с Украиной», — написали журналисты в представлении сборной России.
«Завтра посмотрим, кто выйдет дальше. Наша команда будет играть с такой же самоотверженностью, [как с Казахстаном]. Отдадим все за Украину!» — заявил капитан сборной Петр Шотурма.
«Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра, как и любая — будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация — это финал, который может быть не каждый, раз в жизни», — комментарий от Михаила Зварича.
Судя по всему, противостояние в полуфинале будет действительно горячим. Матч начнется уже завтра, 4 февраля, в 19:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на странице Sport24.