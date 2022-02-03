«Порвать оккупантов!» Что говорят и пишут на Украине перед матчем против сборной России в полуфинале Евро

Уже завтра более чем 20-летнему ожиданию наступит конец — Украина и Россия сыграют в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Последний раз футбольные сборные наших стран встречались еще в 1999-м: тогда обе команды боролись за попадание на Евро-2000. Благодаря ошибке Филимонова Украина выбила сборную России Олега Романцева и забрала путевку в стыки, в которых проиграла Словении.

Теперь у России, которую последние годы разводили с Украиной почти во всех турнирах в связи с политическими событиями, появилась возможность взять реванш. Естественно, отношение к грядущей игре принципиально и для украинцев, которые пробились в полуфинал впервые за 17 лет.

«Я горжусь нашей командой, которая принесла победу Украине [в матче ¼ финала против сборной Казахстана]. Своей самоотдачей она ее заслужила. И мы не собираемся на этом останавливаться», — поделился ожиданиями от полуфинала главный тренер сборной Украины Александр Косенко для УАФ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZaIehfrqdz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZaIehfrqdz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Комментарии на сайте football.ua подчеркивают важность игры для обычных болельщиков. Юзер с ником biord77 прокомментировал слова тренера: «Чувак! Да если ты пройдешь полуфинал — тебе дадут [орден] Героя Украины!!!».

Известный своими яркими политическими выступлениями экс-глава Комитета сборных УАФ и заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич не смог не сказать про «агрессивного соседа» и напомнил о наличии натурализованных бразильцев в составе России:

«Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке. Чувствуется, что в сборной Украины — отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна — командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы», — сказал бывший тренер в интервью украинскому «Meta-ratings».

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко также отметил, что политическая напряженность наверняка будет влиять на футболистов.

«Неспортивное напряжение будет, однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Даже если все пройдет без каких-либо скандалов, я сомневаюсь, что что-то [в отношениях обеих стран] может улучшиться. За кого буду болеть? Конечно, за сборную Украины, тут даже не обсуждается», — сказал экс-футболист «Meta».

Главная тема на Украине перед очной встречей с Россией — натурализованные бразильские легионеры.

Этой темы коснулся и экс-глава АФУ, бывший тренер сборной Украины по футзалу Геннадий Лисенчук, отметивший, что сборная Украины сознательно не пошла по тому же пути, что и Россия:

«В свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться я побед своими силами. И оказался прав», — сказал Лисенчук в интервью football.ua.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZcaXF8j6ua/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZcaXF8j6ua/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZcaXF8j6ua/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ассоциация мини-футбола России (@amfr_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя материал на том же сайте отмечает — бразильцы в сборной России больше не играют той роли, что прежде:

«Время, когда Робиньо и Лима делали всю погоду в сборной России подошло к концу. Российские исполнители вышли на довольно высокий уровень, а потому вряд ли стоит опасаться только натурализованных игроков. Лима уже успел получить травму в первом матче и отправился домой, тогда как Робиньо в нескольких матчах выглядел тем звеном, на которое нужно давить, и тогда можно рассчитывать на ошибку.



Нужно понимать, что у России очень опытный состав. Робиньо — 39, Паулиньо — 36, Нандо — 34. Капитану команды Абрамову — 31. У него, кстати, пока что получается далеко не все. Надеемся, что он не найдет свою игру во встрече с Украиной», — написали журналисты в представлении сборной России.

Действующие игроки сборной Украины про политику ничего не говорили, но и делать вид, что матч с Россией ничем не отличается от остальных тоже не стали.

«Завтра посмотрим, кто выйдет дальше. Наша команда будет играть с такой же самоотверженностью, [как с Казахстаном]. Отдадим все за Украину!» — заявил капитан сборной Петр Шотурма.

«Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра, как и любая — будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация — это финал, который может быть не каждый, раз в жизни», — комментарий от Михаила Зварича.

Но обычные украинские пользователи в комментариях не скрывают своего отношения к предстоящей игре.

Медведь с балалайкой: «По авторам голов [в матче с Грузией], гляжу, коренные русские все … Ниязов, Чишкала. Прям от Владимира Великого ведут род свой, ха-ха».

«По авторам голов [в матче с Грузией], гляжу, коренные русские все … Ниязов, Чишкала. Прям от Владимира Великого ведут род свой, ха-ха». Сэло юзовка: «Свинособаки сильны, но нужно их обыграть!».

«Свинособаки сильны, но нужно их обыграть!». Poligraf P: «Выиграете у москаликов — будете национальными героями. Верим в вас».

«Выиграете у москаликов — будете национальными героями. Верим в вас». oda1979: «Если завтра наши не умрут на поле, то пусть лучше на это самое поле не выходят. Мы в более плохой позиции: нам надо выигрывать. У рашкованов, если выиграют, будет литься из всех утюгов про тупых хохлов. Если проиграют, начнется снисходительное про спорт вне политики».

«Если завтра наши не умрут на поле, то пусть лучше на это самое поле не выходят. Мы в более плохой позиции: нам надо выигрывать. У рашкованов, если выиграют, будет литься из всех утюгов про тупых хохлов. Если проиграют, начнется снисходительное про спорт вне политики». Фанат Украинского футбола: «Порвать оккупантов!».

«Порвать оккупантов!». Morphyk7: «Украина с Россией? Там России полкоманды всего».

«Украина с Россией? Там России полкоманды всего». okolegko: «Кроме цвета формы, ничто не указывало на то, что на площадке были россияне. Я не говорю о славянской внешности, даже финно-угорской не просматривалось».