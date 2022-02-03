Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину на Евро

По информации блогера, изначально для мини-футболистов были предусмотрены премии в размере 1 млн рублей на человека за «золото», 750 тыс. — за «серебро» и 500 тыс. — за «бронзу».

РФС планирует удвоить эти суммы — по аналогии с тем, как в организации поступили с премиальными для пляжных футболистов, которые выиграли чемпионат мира в Москве.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3. Встреча национальных команд России и Украины состоится 4 февраля и начнется в 22:00 мск.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.