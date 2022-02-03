Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
5.02
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
5.02
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
5.02
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото года
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
18:17 (мск), источник: Газета.Ру

Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину на Евро

В Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение дополнительно мотивировать национальную команду по мини-футболу перед полуфинальным матчем чемпионата Европы, который проходит сейчас в Нидерландах. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Россия
УкраинаЧемпионат Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Россия и Украина наконец-то сыграют в футбол! Пока только в мини, но и это — круто

По информации блогера, изначально для мини-футболистов были предусмотрены премии в размере 1 млн рублей на человека за «золото», 750 тыс. — за «серебро» и 500 тыс. — за «бронзу».

РФС планирует удвоить эти суммы — по аналогии с тем, как в организации поступили с премиальными для пляжных футболистов, которые выиграли чемпионат мира в Москве.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3. Встреча национальных команд России и Украины состоится 4 февраля и начнется в 22:00 мск.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.

Ранее в УЕФА поделились ожиданиями от матча ½ финала ЧЕ по мини-футболу между Россией и Украиной.

 «Был записан к психиатру». Мужчина упал с 18-го этажа на девочку
Бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю женщина была в депрессии из-за мужа
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь