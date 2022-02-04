Сборная Украины не будет жать руки россиянам в полуфинале ЧЕ по футзалу

«Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться и пожимать руки россиянам в Пекине? Не думаю, что у нас в Амстердаме будет что-то по-другому. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими», — приводит слова чиновника Meta-ratings.
Он также отметил, что на Украине решили дополнительно простимулировать игроков сборной по мини-футболу.
«В случае победы над Россией есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали», — заявил Владыко.
Полуфинальный матч между сборными России и Украины состоится четвертого февраля в 19:00 по московскому времени.