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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Украины не будет жать руки россиянам в полуфинале ЧЕ по футзалу

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко заявил, что футболисты не будут жать руки соперникам из России после полуфинального матча чемпионата Европы.

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Источник: Instagram

«Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться и пожимать руки россиянам в Пекине? Не думаю, что у нас в Амстердаме будет что-то по-другому. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими», — приводит слова чиновника Meta-ratings.

Он также отметил, что на Украине решили дополнительно простимулировать игроков сборной по мини-футболу.

«В случае победы над Россией есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали», — заявил Владыко.

Полуфинальный матч между сборными России и Украины состоится четвертого февраля в 19:00 по московскому времени.

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