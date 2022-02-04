Сборная Украины не будет жать руки россиянам в полуфинале ЧЕ по футзалу

«Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться и пожимать руки россиянам в Пекине? Не думаю, что у нас в Амстердаме будет что-то по-другому. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими», — приводит слова чиновника Meta-ratings.