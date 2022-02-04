Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
У россиян голы забили Антон Соколов (2-я минута), Андрей Афанасьев (15) и Артем Ниязов (31). У украинцев отличились Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35).
За одну минуту и 13 секунд до конца встречи украинский футболист Петр Шотурма не смог реализовать пенальти — удар отбил голкипер россиян Дмитрий Путилов.
Во втором полуфинале позднее в пятницу сыграют сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место состоятся 6 февраля.
Сборная России на групповом этапе с крупным счетом выиграла все свои три матча. В ¼ финала россияне победили команду Грузии (3:1).
Украинцы на групповом этапе потерпели два поражения — от Нидерландов (2:3) и Португалии (0:1) — и одержали только одну победу (обыграли Сербию — 6:1), однако прошли в ¼ за счет лучшей разницы мячей. В четвертьфинале Украина сенсационно обыграла Казахстан — 5:3.
В большом футболе УЕФА разводит сборные России и Украины, а также российские и украинские клубы в международных матчах. Это обусловлено напряженными отношениями между странами после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины.
Прошлый чемпионат Европы в 2018 году выиграла сборная Португалии. Россияне побеждали на турнире только один раз — в 1999 году. Еще пять раз сборная России играла в финале (1996, 2005, 2012, 2014, 2016).